Trainereffekt in Koblach: Jetzt soll Großwalsertal zur Heimpremiere besiegt werden

Erstmals nimmt Neocoach Alexander Guem vor dem treuen Publikum zuhause Platz.

KOBLACH. Trainereffekt beim Fußball Vorarlbergligaklub Peter Dach FC Koblach. In seinem ersten Meisterschaftsspiel als Coach des Kummenbergklub gewann Neotrainer Alexander Guem das Auswärtsspiel in Fußach mit 3:1. Igor Marjanovic, Berkant Özmen und Tobias Dür sorgten für einen geglückten Einstand für den Ex-Altach Publikumsliebling. Nun nimmt Koblachs neuer Trainer Alexander Guem am Samstag, 7. Oktober, 16 Uhr, im Heimspiel gegen den Zwölften SPG Burtscher Großwalsertal erstmals im Sportplatz Lohma auf der Betreuerbank Platz. Im Sechspunktespiel zählen die Zähler doppelt. Für Koblach wäre der zweite Heimerfolg in der Saison goldwert. Großwalsertal ist mit drei Niederlagen ein gerngesehener Gast auf den fremden Plätzen. Die Statistik spricht für Koblach: In den direkten Aufeinandertreffen gab es ein 6:2-Sieg und einmal teilten sich die Mannschaften brüderlich. FC Koblach stellt mit nur acht Treffern bislang die schlechteste Offensive in dieser Leistungsstufe. Dafür musste Tormann Michael Wäger erst neun Gegentore einstecken. Die Abwehrreihe mit dem sicheren Rückhalt vom Goalie ist der große Pluspunkt von Koblach.VN-TK