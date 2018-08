Trainer Högler musste Weißhaidinger für Medaille "aufwecken"

Nach den 63,05 m zum Wettkampfbeginn ist Trainer Gregor Högler klar gewesen, dass Lukas Weißhaidinger auch bei der Verringerung des Finalfeldes von zwölf auf acht dabei sein wird. Als die Leistungen dann aber von Versuch zu Versuch runtergingen, musste der Trainer den Diskuswerfer erst einmal aufwecken, damit dieser bei der Leichtathletik-EM in Berlin noch Bronze werfen konnte.

“Danke an Gregor, der mich das ganze Jahr so super vorbereitet hat und auch zum Schluss noch die richtigen Worte gefunden hat”, bedankte sich der 26-jährige Weißhaidinger, der die zehnte Medaille für Österreich in der EM-Geschichte holte, die dritte für die Männer und da wiederum die erste seit Stabhochsprung-Bronze 1990 in Split durch Hermann Fehringer.