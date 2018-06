"Tragödie": Real nach Zidane-Rücktritt vor unruhigem Sommer

Der Rücktritt von Erfolgstrainer Zinedine Zidane bei Real Madrid ging nicht ohne Schockwirkung über die Bühne. Statt entspannt den Sommerurlaub anzutreten, steht der spanische Rekordmeister rund um seinen prominenten Präsidenten, den Bauunternehmer Florentino Perez, vor tiefgreifenden Renovierungsarbeiten.

Die Madrider Sport-Zeitung “AS” schrieb am Freitag von einer “Makrokrise” und einem “Desaster”, das Konkurrenzblatt “Marca” von einer “Tragödie” und “Beerdigungsstimmung in der Umkleidekabine”. “Kaputt”, titelte auf Seite eins – und nicht ohne Schadenfreude – die in Barcelona erscheinende Fachzeitung “Sport”.