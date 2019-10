Tränengas und Wasserwerfer gegen Protest in Bagdad

Irakische Sicherheitskräfte sind im Zentrum der Hauptstadt Bagdad mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Hunderte Demonstranten vorgegangen. Aus Krankenhauskreisen hieß es am Dienstag, mehr als 180 Menschen seien wegen Verletzungen nach dem Tränengaseinsatz behandelt worden.

Augenzeugen berichteten, die Sicherheitskräfte hätten am Tahrir-Platz in Bagdad auch in die Luft geschossen, um den Protest aufzulösen. Bilder in den sozialen Medien zeigten dichte Nebelschwaden und Rauch. Auch Schüsse waren zu hören.