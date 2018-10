Traditionsunternehmen mit einem weltoffenen Blick

Dorner Electronic beliefert Baustellen weltweit.

Dorner Electronic entwickelt Softwarelösungen für die Beton- und Baustoffindustrie. Vor mehr als 50 Jahren in Egg im Bregenzerwald gegründet, ist das Familienunternehmen mit seinem Wissen und Erfahrungsschatz längst Europas Marktführer und sowohl für kleine Firmen als auch für große Konzerne der erste Ansprechpartner. Weltweit sind derzeit über 2000 Dorner-Systeme im Einsatz. Gerade in den letzten Jahren hat sich der Nischenchampion mehrfach bei der Umsetzung von nationalen und internationalen Projekten einen Namen gemacht. Weltweit Beachtung fand etwa der Einsatz der Dorner-Systeme beim Ausbau des Panama- Kanals. Für die Weiterführung der Internationalisierung, neue Softwareentwicklungen sowie die Einführung eines neuen ERP- Systems und andere Maßnahmen steht 2018 ein Investitionsvolumen von mehr als 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem wurde im April in Perth in Australien ein eigenes Tochterunternehmen eröffnet. „Wir wollen mit diesem eigenen Standort die Länder Australien und Neuseeland verstärkt bearbeiten“, erklärt Eigentümer Andreas Dorner den Grund für diese Entscheidung.