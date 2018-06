Traditionelles Johannesfeuer

Vergangenes Wochenende loderten zahlreiche Feuer in den Bergen, aber in Klösterle am Arlberg brannte ganz speziell das „Johannesfeuer‘“.

Dies wurde zu Ehren des Kirchenpatrons „Johannes dem Täufer“ im Beisein von Pfarrer Ernst Ritter entzündet. „Ich gebe mein Wissen gerne an die jüngere Generation weiter, damit dieses Brauchtum erhalten bleibt,“ so Seppl Salzgeber, der es sich auch mit knapp 90 Jahren nicht nehmen lässt, diese Feuer zu entzünden. Ein großes Dankeschön an die Funkenzunft Klösterle unter Obmann Stefan Ulrich für die Bereitstellung der Getränke.