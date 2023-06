Tradition trifft nachhaltiges Wachstum

Die Themen unserer Zeit: Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit, damit beschäftigen sich die derzeit rund 90 Mitarbeiter:innen des Familienbetriebs jeden Tag.

Auf Wachstumskurs

Der Markt, in dem sich Wagner bewegt, ist groß und wird jeden Tag größer, nicht zuletzt auch durch die aktuellen politischen und weltwirtschaftlichen Ereignisse. Für Wagner stehen die Zeichen daher klar auf Wachstum. Dabei bleibt man den bewährten Produkten im Energie- und Haustechnik-Bereich und dem Anlagenbau mit seinen unterschiedlichsten Herausforderungen treu. Zusätzlich hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren ein drittes Standbein aufgebaut: Die Vorfertigung von Edelstahlrohrleitungen und funktionsfertigen Modulen für Fremdfirmen. Hier wird mit einem zusätzlichen Wachstumsschub in den nächsten Jahren gerechnet.