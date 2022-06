Tradition, die verpflichtet

Die Firma Deuring wird bei Industriekunden im Bodenseeraum für Tradition, Liefertreue und Service-orientiertheit geschätzt.

Das Traditionsunternehmen hat auch während der anhaltenden Krise auf seine Werte und Verpflichtungen nicht vergessen und konnte die enge Bindung mit Stammkunden durch flexible, termingetreue und prompte Lieferungen aus dem umfangreichen Chemikalienlager in Hörbranz sogar ausbauen und vertiefen.

Unser Unternehmen ist ein wichtiger Dienstleister in der Region, auf den viele Firmen seit Jahrzenten vertrauen. Ohne pünktliche Lieferungen würden vielerorts die Produktionen stillstehen. Daher steuern wir Lieferengpässe und der Lieferkettenbelastung so gut wie möglich entgegen.

Obwohl Produktknappheit eine große Chance mit sich bringt neue Kunden zu beliefern, arbeiten wir intensiv an der Einhaltung unserer Liefervereinbarungen, denn Tradition verpflichtet. Unsere Stammkunden, unsere Region und die Industrie im Bodenseeraum stehen für uns an allererster Stelle und hat Vorrang vor potenziellen Neukunden. Wir sind mehr als nur Produktlieferant und Firma für unsere Partner(innen) und werden genau dafür geschätzt.

Weiterbildung und Karriere

Unsere Stärke im Umgang mit Mitarbeiter(inne)n liegt in der familiären Atmosphäre und relativ kleinen Struktur des Unternehmens. So wwird Problemen und Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gegangen,sie werden aktiv gelöst.

Durch flexible Arbeitszeiten, leistungsorientierte Entlohnung, die Möglichkeit einer persönlichen Ausbildung parallel zur Beschäftigung und geregelte Fahrzeiten und Wochenenden zu Hause für unsere Lkw-Fahrer, arbeiten wir gemeinsam am Erfolg sowie der Vereinbarkeit von Karriere und Familienleben. „Wir haben großartige Mitarbeiter(innen), die in den letzten Jahren unglaublich flexibel gearbeitet haben und den ganzen Betrieb – und somit die Betriebe im Land – am Laufen gehalten haben“, bedankt sich Geschäftsführer DI Patrick Karl Deuring bei seinem Team.