Toyota ruft 1,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten

Der japanische Autobauer Toyota ruft erneut weltweit mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten - diesmal wegen verschiedener Probleme im Zusammenhang mit Airbags. Bei 1,06 Millionen Autos muss das Airbagsteuergerät ausgetauscht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich um die Modelle Avensis, Corolla und Corolla Verso.

Wie viele Autos in Österreich betroffen sind, blieb am Allerheiligen-Feiertag am Donnerstag vorerst offen. Bei betroffenen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass die Airbags durch einen Fehler innerhalb des Airbagsteuergerätes deaktiviert oder während der Fahrt ausgelöst werden, wie Toyota mitteilte. Die Besitzer werden demnach angeschrieben und gebeten, das Airbagsteuergerät austauschen zu lassen. Dies dauere eine Stunde und sei für den Kunden kostenfrei.