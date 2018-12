Tournee ohne Schlierenzauer -Training für WM hat Vorrang

Die am 30. Dezember in Oberstdorf startende Vierschanzen-Tournee wird ohne Gregor Schlierenzauer in Szene gehen. Der zweifache Tournee-Gewinner und erfolgreichste Springer des Weltcups arbeitet mit ÖSV-Cotrainer Florian Liegl von Grund auf an einer neuen Sprungtechnik und benötigt noch Zeit, um diese zu stabilisieren. Die Heim-WM in Seefeld und Innsbruck ist das große Ziel des 28-Jährigen.

Cheftrainer Andreas Felder ist überzeugt, dass Schlierenzauer wieder den Anschluss an die Spitze finden kann. Dazu ist aber eine Umstellung der in so vielen erfolgreichen Saisonen automatisierten Technik nötig. Der Stubaier stellt sich der Herausforderung und hat nach der dritten Weltcup-Station gemeinsam mit Liegl mit einem Strukturtraining abseits der Schanzen begonnen. Dabei sollen neue Muster im Gehirn gespeichert werden.

Erst vor einer Woche absolvierte Schlierenzauer erste Sprünge auf der 70-m-Schanze in Seefeld. Am Donnerstag trainierte der Ex-Weltmeister wie das Tourneeteam Felders in Seefeld auf dem 90-m-Bakken. “Es hat gut ausgeschaut”, sagte Felder der APA. “Ich habe das Gefühl, dass er auf einem guten Weg ist.” Die Tournee käme aber zu früh, betonte der Coach.

Schlierenzauer bekomme so viel Zeit, wie er brauche. “Er soll sich erst einem Wettkampf stellen, wenn er das Gefühl hat, wirklich bereit zu sein”, sagte Felder. Ein Termin für ein Comeback sei noch nicht festgelegt.

Das Ziel Schlierenzauers ist es, bis zur WM in Form zu sein und dem ÖSV-Aufgebot anzugehören. “Dass er bis zur WM im Wettkampf stabil ist, das wäre der Wunsch”, erklärte Felder.