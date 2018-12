Touristiker wollen an Super-Wintersaison 2017/18 anknüpfen

Die Aussichten für den heurigen Wintertourismus scheinen wieder gut, obwohl nach einer Rekord-Wintersaison 2017/18 mit mehr als 71 Millionen Nächtigungen die Latte für 2018/19 sehr hoch liegt. "Voriges Jahr war ein besonders gutes Jahr. Wir streben auf diese Zahlen hin", sagte am Freitag die Tourismusspartenobfrau der Wirtschaftskammer Österreich, Petra Nocker-Schwarzenbacher, zur APA.

Wie sich das Geschäft zu Ostern – heuer spät im April – entwickeln wird, hängt vom Wetter ab. “Bei derart späten Ostern schwenken viele schon auf Sommer und Süden um”, weiß die Tourismus-Expertin. Die Erwartungen für die Osterfeiertage wagt man in der Kammer deshalb noch nicht in Zahlen zu gießen. Den Winter bis Ostern hinüberzuziehen, werde so nicht gelingen, fürchtet Nocker-Schwarzenbacher. Wohl aber den höher gelegenen Skigebieten wie in den Tauern, um Ischgl oder auch am Arlberg. Bekannte Sonnenskigebiete hätten auch im April, Mai üblicherweise gute Schneebedingungen.