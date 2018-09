Touristen sitzen wegen Streiks auf griechischen Inseln fest

Wegen eines Streiks des Fährpersonals haben am Montag zahlreiche Urlauber auf griechischen Inseln festgesessen. Touristen und Einheimische konnten ihren Weg aufs Festland nicht antreten, nachdem die einflussreiche Gewerkschaft der griechischen Seeleute (PNO) zum Ausstand aufgerufen hatte. Ein Hafenpolizist sagte, es gebe "keine Fährverbindungen zu den wichtigsten Häfen des Landes".

Viele Urlauber konnten deshalb ihre Flüge nicht erreichen. Am Sonntag waren zusätzliche Fähren eingesetzt worden, um den Inselbesuchern und Einheimischen vor dem Streik die Reise aufs Festland zu ermöglichen. Die PNO sprach am Montag von einer großen Beteiligung an der Arbeitsniederlegung und kündigte eine Fortsetzung an. Ab Dienstagmorgen um 5.00 Uhr MESZ werde ein weiterer 24-stündiger Streik folgen.