Touristen müssen Machu Picchu wegen Streiks verlassen

Ein Streik der Anrainer von Perus berühmter Inka-Ruinenstadt Machu Picchu hat am Samstag hunderte Touristen zu einem vorzeitigen Abbruch ihres Besuchs gezwungen. Mehr als 660 Touristen aus dem In- und Ausland seien abgereist, hieß es aus Kreisen der peruanischen Regierung. Grund sind demnach Proteste der Anrainer gegen eine Privatisierung des Ticketverkaufs.

Bereits am Donnerstag waren Gegner der Regierungspläne, ein privates Unternehmen mit der Abwicklung des Online-Ticketverkaufs für die Inka-Stätte zu beauftragen, in einen unbefristeten Streik getreten. Geschäfte rund um die historische Anlage blieben geschlossen, auch der Betreiber einer Bahn zu den in 2.500 Metern Höhe gelegenen Ruinen stellte seine Verbindungen ein.