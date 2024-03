Touristen bei Erdrutsch auf Bali ums Leben gekommen

Auf der indonesischen Ferieninsel Bali sind zwei ausländische Touristen tödlich verunglückt. Nach einem heftigem Regenguss in der Nacht wurde Donnerstag früh ein Holzhaus im Dorf Jatiluwih von einem Erdrutsch getroffen, wie ein Beamter der Katastrophenschutzbehörde sagte. Die Urlauber seien im Schlaf verschüttet worden. "Es lagen zwei Opfer in einem Bett, ein Mann und eine Frau", sagte der Beamte.

Die 47-jährige Frau stammte demnach aus Australien, lebte aber in den USA. Die Nationalität ihres männlichen Begleiters war nach Behördenangaben zunächst unklar. Die Leichen der Opfer wurden in ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Denpasar gebracht. Nach Angaben des Beamten hatten die Regenmassen zur Bewässerung genutzte Kanäle oberhalb der Villa beschädigt und so den Erdrutsch ausgelöst.