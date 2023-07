Tourist entschuldigte sich für zerkratzte Wand im Kolosseum

Ein in Großbritannien lebender Bulgare, der vergangene Woche eine Wand im berühmten Kolosseum in Rom zerkratzt hat, hat sich in einem Brief an die Staatsanwaltschaft Rom und an den Bürgermeister Roberto Gualtieri entschuldigt. "Ich möchte mich bei den Italienern und der ganzen Welt von ganzem Herzen und aufrichtig für den Schaden entschuldigen, den ich einem Gut zugefügt habe, das ein Erbe der gesamten Menschheit ist", schrieb der 27-Jährige.

Der junge Mann hatte mit einem Schlüssel seinen Namen und den seiner Freundin in das Mauerwerk im Innern des bei Touristen beliebten Amphitheaters im Herzen der italienischen Hauptstadt geritzt. Er wurde von einem anderen Besucher des Kolosseums auf frischer Tat ertappt. Dieser filmte ihn - in den sozialen Medien ging das Video viral. Der Fall löste in Italien große Empörung aus. Nachdem die Parkverwaltung des Kolosseums Anzeige erstattet hatte, konnte der in England lebende Tourist anhand von Foto- und Videoabgleichen identifiziert werden.

Der in Liverpool lebende Bulgare bedankte sich bei denjenigen, die "mit Hingabe, Sorgfalt und Aufopferung den unbezahlbaren historischen und künstlerischen Wert des Kolosseums bewahren", hieß es im Schreiben, das am Mittwoch von der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" veröffentlicht wurde. "Ich gebe mit größter Verlegenheit zu, dass ich erst nach den bedauerlichen Ereignissen erfahren habe, wie antik das Monument ist", so der Mann. Für die Verunstaltung drohen ihm eine Geldstrafe von bis zu 5.000 Euro und 15 Tage Gefängnis. Gegen den Touristen wird wegen der Beschädigung von Kulturgut ermittelt.

"Der Tourist steht als Beispiel für Personen, die glauben, dass im Ausland alles erlaubt ist. Er hat seine Tat bereut. Wir hoffen, dass wir uns nach diesem Entschuldigungsschreiben mit dem römischen Gericht auf eine faire aber gemäßigte Strafe einigen können", schrieben die Anwälte Alexandro Maria Tirelli und Maria Valentina Miceli.

Das rund 2.000 Jahre alte römische Wahrzeichen gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Italien und gilt als das Symbol der Ewigen Stadt. Es wurde im 1. Jahrhundert nach Christus erbaut und gilt als das größte Amphitheater der Welt. In ihm fanden im antiken Rom teils grausame und brutale Gladiatorenkämpfe statt. Das Kolosseum zieht jedes Jahr Millionen Besucher an.