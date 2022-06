Vorarlberg - Tourismusstrategie 2030: "Nachhaltig & chancenreich"

Im Landtag segneten am Mittwoch alle fünf Fraktionen einhellig die neue Vorarlberger Tourismusstrategie ab. Landesrat Christian Gantner freut sich über das gemeinsame Bekenntnis.

In einem breit angelegten Prozess waren mehr als 200 Persönlichkeiten sowie alle relevanten Stakeholder- und Interessensgruppen an der Erarbeitung der neuen Vorarlberger Tourismusstrategie 2030 beteiligt. Sie versteht sich als Landkarte auf dem weiteren Weg hin zu einem chancenreichen und nachhaltigen Tourismus und ist damit in Übereinstimmung mit den Kernwerten der Standortmarke Vorarlberg, die den chancenreichen Lebensraum ins Zentrum stellt, betonten die TourismussprecherInnen aller fünf Fraktionen einhellig. Landesrat Christian Gantner freut sich über dieses gemeinsame Bekenntnis: „Die nun vorliegende Strategie ist ein Leitfaden für alle Akteure, um Vorarlberg als Tourismusstandort noch attraktiver, zukunftsfähiger, resilienter und nachhaltig erfolgreich zu machen. Ich danke ganz herzlich allen, die daran mitgearbeitet haben.“