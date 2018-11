Tourismuskarriere in Vorarlberg

Tourismusberufe sind krisensicher, vielfältig, spannend und damit zukunftsweisender denn je.

Vorarlberg bietet eine hochwertige Lehrausbildung und beschreitet zudem neue Ausbildungswege mit der GASCHT – Gastgeberschule für Tourismusberufe. Die Automatisierung und Digitalisierung machen auch vor der Tourismusbranche nicht halt. Doch sorgen sie in dieser dienstleistungsorientierten Branche nicht für Verunsicherung, sondern für neue Herausforderungen und weitere Arbeitsplätze. Eine Stelle im Tourismus gilt als höchst krisensicher. Für eine neue Qualität des Gastgebens auf Vorarlberger Art sind Mitarbeiter auf Augenhöhe gefragt, Interessierte und motivierte Menschen, die Aktion und Kommunikation, Vielfalt und Information unter einen Hut bringen. Die GASCHT, die neue zukunftsweisende Tourismusausbildung in Vorarlberg, garantiert mit wertvoller Theorie und breit gefächerter Praxis eine Ausbildung auf hohem Niveau.

Den Ansprüchen von Gästen und Organisationen und den Anforderungen an Atmosphäre und Kommunikation wird die neue, ganzheitliche Vorarlberger Tourismusausbildung gerecht. Eine Karriere im Tourismus ist auf mehreren Wegen erzielbar, wobei die Lehre und die neue Gastgeberschule für Tourismusberufe GASCHT die Hauptpfade bilden. „In Vorarlberg können wir stolz sein auf die Qualität der dualen Ausbildung sowie die praxisnahe Ausbildung in den Betrieben“, sagt Spartenobmann Elmar Herburger. Zudem wurde mit der neuen Vorarlberger Tourismusausbildung, der GASCHT, ein neuer Pfad beschritten. Für Wieder- und Neueinsteiger werden eigene Programme weiterentwickelt.

Die Tourismuslehrberufe dauern je nach gewähltem Beruf drei oder vier Jahre und starten nach dem neunten Pflichtschuljahr. Dazu zählt die Lehre im Bereich Restaurantfachfrau/-mann, als Koch/Köchin, als Gastronomiefachfrau/-mann, als Hotel- und Gastgewerbeassistent sowie Hotelkauffrau/-mann und Systemgastronom/-in. Die duale Ausbildung hat einen hohen Stellenwert in Vorarlberg. Das Lernen im Betrieb wird bei den Tourismuslehrberufen mit einer Blockschulzeit von zehn Wochen absolviert. Gelernt wird an der Landesberufsschule in Lochau mit Internatsmöglichkeit, die praktische Ausbildung erfolgt in einem Lehrbetrieb. Mehr Infos unter www.lbs-lochau.at

Österreichweit einzigartig ist die neue Gastgeberschule für Tourismusberufe, die GASCHT. An drei Schulstandorten – in Bezau, Hohenems und Bludenz – eröffnet sie mit neuen ganzheitlichen Ansätzen und einem dualen Aufbau von Schule und Praxis neue Perspektiven. Die drei Ausbildungsbereiche sind: Küche und Kulinarik, Service und Gastgeberkompetenz und Rezeption und Hotelmanagement. Die GASCHT startet mit einem Orientierungsjahr bereits nach der achten Schulstufe und dauert vier Jahre. Die individuelle Schwerpunktausbildung wird durch Wahlfachmöglichkeiten in Theorie und Praxis ergänzt. Neu sind das erlebnisorientierte Lernen auf Weingütern und in Sennereien etc. sowie ein Schwerpunkt auf Persönlichkeitsbildung. Praxis holt man sich in geprüften Ausbildungsbetrieben wie „Vorarlbergs beste Tourismusarbeitgeber“ und durch verschiedene Betriebswechsel. Innovativ sind die Begleitung und Betreuung durch Coaches, welche die Bildungsplanung mit Schülern und Eltern durchführen. Mehr Infos unter www.gascht.at