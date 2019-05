Tourismusbetriebe leiden stärker unter Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel schlägt bei den österreichischen Tourismusbetrieben voll durch: "Derzeit sind drei Viertel der Betriebe auf der Suche nach Fachkräften", betont der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Markus Gratzer, unter Verweis auf den aktuellen Tourismusbarometer 2019 des Beratungsunternehmens Deloitte und der ÖHV.

Der steigende Bedarf an Köchen, Kellnern & Co. werde durch die Bevölkerungsentwicklung in Richtung Überalterung noch weiter verstärkt. “Die Schere zwischen offenen Stellen und potenziellen Mitarbeitern geht weiter auf”, so Gratzer. Für 43 Prozent der österreichweit 250 befragten Unternehmen sei es seit dem Vorjahr “noch schwieriger geworden, Arbeitskräfte zu finden”.