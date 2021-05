Tourismus startet mit Strategie für 2030 neu durch

Parallel zum anlaufenden Neustart des Tourismus erfolgte am Mittwoch der "Kick Off" zum Entwicklungsprozess einer Tourismusstrategie Vorarlberg 2030.

Bei der digitalen Veranstaltung, zu der Tourismuslandesrat Christian Gantner, Wirtschaftslandesrat Marco Tittler, der Vorarlberger Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter Metzler und Spartenobmann Markus Kegele einluden, wurden erste Ergebnisse der Evaluierung der bisherigen Tourismusstrategie 2020 vorgestellt. An dieser Bestandsaufnahme haben sich in den vergangenen Wochen mehrere hundert Personen aus dem ganzen Land beteiligt. Erfreuliche Erkenntnis dabei: Die schon bisher verankerten Leitwerte „Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit“ haben ihre Wirkung entfaltet und sind bei Touristiker:innen landauf landab bekannt. Das dient nun als Basis für die Ausarbeitung der künftigen Strategie.

Bildung, Fachkräfte und Arbeitsmarkt

Vorarlberg ist nach Meinung aller mit dem Tourismus verbundenen und befragten Stakeholder zu 74 Prozent gastfreundlich. Zum Vergleich schreiben 63 bis 68 Prozent der Gäste dem Land diese Eigenschaft zu, was österreichweit einen Spitzenwert darstellt. Die Nachhaltigkeit des hiesigen Tourismus sehen die touristischen Stakeholder zu 59 Prozent erfüllt, während 22 bis 27 Prozent der Gäste diese Eigenschaft mit dem Urlaubsland Vorarlberg in Verbindung bringen. Hier zeigt sich noch Nachholbedarf.

Insbesondere im strategisch wichtigen Bereich "Bildung, Fachkräfte und Arbeitsmarkt" wurden aus Sicht der Befragten u.a. mit der Tourismusschule GASCHT und der StarCard für Mitarbeitende wirksame Projekte umgesetzt. Weiters ein besonderer Fokus sollte auch in den nächsten Jahren auf die Fort- und Weiterbildung gelegt werden. Entwicklungspotenziale gibt es demnach auch bei der Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft, der Positionierung als Modellregion für umweltfreundliche Mobilität im Tourismus sowie bei der Digitalisierung, die in der Tourismusstrategie 2020 bzw. bei deren Vorstellung im Jahre 2012 noch kein relevantes Thema war. Gut erfüllt sind aus Sicht der Befragten die Landesziele zur Positionierung Vorarlbergs als Tourismusland mit hoher Innovationskultur, Qualität und Kultur der Gastfreundschaft sowie jene zur Abstimmung der Strategien der Destinationen mit den Zielen der bisherigen Tourismusstrategie.

Große Bedeutung des Tourismus für Vorarlberg

Bestätigt hat die Evaluierung die in der Pandemie bereits spürbar gewordene volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für Vorarlberg. Jeder für das touristische System von der öffentlichen Hand eingesetzte Euro wird durch die Leistungen der Beherbergungsbetriebe versiebzigfacht. Damit erwirtschaftet allein der Nächtigungstourismus nahezu drei Milliarden Euro an Bruttoregional-Wertschöpfung. Unter anderem als eine Folge daraus sehen über 80 Prozent der in Vorarlberg wohnhaften Erwachsenen den Tourismus als "sehr positiv" bis "positiv", was eine aktuelle, im Zuge der Evaluierung durchgeführte, Online-Umfrage ergibt. Beide Studien – jene zur Wertschöpfung und jene zur Tourismusgesinnung – werden nach detaillierter Auswertung zu einem späteren Zeitpunkt einzeln vorgestellt.