Tourismus in Kärnten 2019 mit leichtem Nächtigungsminus

Der Kärntner Tourismus hat 2019 eine stabile Nächtigungsentwicklung sowie ein Plus bei den Ankünften verzeichnet. 2018 waren die Nächtigungen auf 13,36 Mio. gegenüber 2017 gestiegen. 2019 gab es nun gut 3.000 Nächtigungen mehr, gab eine Sprecherin des zuständigen Landesrats Sebastian Schuschnig (ÖVP) gegenüber der APA bekannt. Die Ankünfte stiegen weiter um 1,9 Prozent auf 3,25 Mio.

Positiv fielen die Zahlen zum Jahresende aus. Mit 172.772 Ankünften und 604.405 Übernachtungen verzeichnete man im Dezember das beste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen 1969, so der Landespressedienst. Neben den Ankünften und Nächtigungszahlen gibt es für Kärnten Werbung-Geschäftsführer Christian Kresse auch andere Indikatoren. "Die Herausforderungen und der Ansporn für 2020 liegen ganz klar auf den Bereichen der Wertschöpfung, der Verlängerung der Saisonen, den Mitarbeiterstrukturen und der Investitionsdynamik." Für eine positive Entwicklung in der Zukunft will Schuschnig vor allem Infrastrukturprojekte fördern.