„Tour of Austria“ mit Sprintwertung in Hohenems

Um 11.10 und um ca. 12.30 Uhr werden die Rennfahrer jeweils im Stadtzentrum von Hohenems erwartet. Zum sechsten Mal in der 72-jährigen Geschichte der „Tour of Austria“ ist Vorarlberg Startort mit einer spektakulären Etappe, die alle Regionen im Ländle durchquert. Maßgeblichen Anteil daran haben auch einige Vorarlberger: Thomas Kofler vom Team Vorarlberg fungiert neben Thomas Pupp als Tour-Direktor. Für ein besonderes Highlight ist auch für die Emser Radsportbegeisterten gesorgt: Am späteren Vormittag „rasen“ die Radprofis nach dem Start in Dornbirn am Schlossplatz vorbei in Richtung Oberland (geplant um etwa 11.10 Uhr). Anschließend kommen sie gegen 12.30 Uhr wieder zurück nach Hohenems, wo dann eine der drei geplanten Sprintwertungen am Schlossplatz über die Bühne geht, bevor die Radsportler das Ziel – wieder in Dornbirn – ins Visier nehmen. Für Bewirtung ist in den umliegenden Lokalen gesorgt. Die Emsbach Gastronomie, die Löwenbar, das Schlosskaffee Fenkart und der Vorkoster freuen sich schon auf die zahlreichen Schaulustigen am Schlossplatz! ©Foto: Tour of Austria GmbH/Stadt Hohenems