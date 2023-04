„Tour of Austria“ mit Sprintwertung in Hohenems

Zum sechsten Mal in der 72-jährigen Geschichte der „Tour of Austria“ ist Vorarlberg Startort mit einer spektakulären Etappe, die alle Regionen im Ländle durchquert.

Am späteren Vormittag (2. Juli 2023) „rasen“ die Radprofis nach dem Start in Dornbirn am Schlossplatz vorbei in Richtung Oberland (geplant um etwa 11.15 Uhr). Anschließend kommen sie gegen 12.30 Uhr wieder zurück nach Hohenems, wo dann eine der drei geplanten Sprintwertungen am Schlossplatz über die Bühne geht, bevor die Radsportler das Ziel – wieder in Dornbirn – ins Visier nehmen. Auch ein gastronomisches „Special“ ist angedacht. Genauere Details folgen.