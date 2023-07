Tour mit Polt und Well-Brüdern: Campino erstand Lederhose

Eine Lederhose für die Toten Hosen: Campino, Frontmann der Toten Hosen, hat sich eine Lederhose gekauft. Anlass: Die Tournee mit dem bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt und den Well-Brüdern als Volksmusiker unter dem Titel "Forever. Eine kulturelle Zumutung" - zunächst geplant als "kulturelle Aneignung" -, die am Freitagabend im oberbayerischen Schliersee startete.

Vor dem Start der Tournee, die am 9. und 10. August im Wiener Theater im Park Station macht, habe er das Kleidungsstück in einen Trachtenladen erstanden, sagte Campino (61). Überzeugt habe ihn, dass diese Kleidungsstücke nach bayerischer Tradition an die Kinder und Kindeskinder weitervererbt werden. Er werde seinem Sohn diese Lederhose also zu gegebener Zeit zu Weihnachten schenken.