Tötung von Mutter und Tochter in Wien durch Erwürgen

Nach der Tötung einer Mutter und ihrer 13-jährigen Tochter in Wien-Landstraße steht nun die Todesursache der beiden Frauen fest: Demnach seien beide erwürgt worden, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Dienstag der APA erklärte. Nach dem Ehemann der getöteten Frau und Vater der 13-Jährigen wird aktuell weiter gefahndet. Er gilt nach wie vor als spurlos verschwunden.

Der Mann gilt für die Ermittler als tatverdächtig. Die Leichen der beiden Frauen wurden am Freitag in der Wohnung der Familie in der Erdbergstraße gefunden. Von dem Mann fehlte bereits zum Zeitpunkt des Fundes der beiden Leichen jede Spur. Zu den möglichen Beweggründen des Verdächtigen liegen keine gesicherten Informationen vor, auch zielführende Hinweise zum Verbleib des Mannes sind nach wie vor nicht vorhanden.