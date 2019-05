Tottenham verpasste vorzeitige CL-Quali - 0:1 in Bournemouth

Champions-League-Halbfinalist Tottenham Hotspur muss um die erneute Qualifikation für die Fußball-Königsklasse zittern. Nach Roten Karten für Heung-Min Son (43./Tätlichkeit) und Juan Foyth (48./Foul) unterlagen die Spurs am Samstag bei Bournemouth mit 0:1. Nathan Ake erzielte für die Gastgeber den entscheidenden Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Am Mittwoch steht für die Londoner das Rückspiel im Semifinale der Champions League bei Ajax Amsterdam an. Den ersten Vergleich hatten die Niederländer 1:0 gewonnen. Tottenham ist mit 70 Punkten weiter Dritter der Premier League und hätte die Königsklassen-Qualifikation mit einem Sieg in Bournemouth sicher gehabt. Nun kann Chelsea mit einem Sieg gegen Watford am Sonntag vorbeiziehen und Arsenal mit einem Erfolg gegen Brighton bis auf einen Punkt herankommen. In der letzten Runde brauchen die Spurs gegen Everton nun wohl einen Sieg, um als Dritter oder Vierter sicher in die Champions League einzuziehen.