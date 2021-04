Tottenham trennt sich von Trainer Mourinho

Jose Mourinhos Ära als Trainer des englischen Fußball-Erstligisten Tottenham ist zu Ende. Das bestätigte der Club am Montag. Die Londoner reagierten damit auf eine anhaltende sportliche Talfahrt. Von den vergangenen sechs Pflichtspielen haben sie nur eines gewonnen. Der Champions-League-Finalist von 2019 droht als aktueller Tabellensiebenter der Premier League die Europacup-Plätze zu verpassen. Am Sonntag steht das Ligacup-Finale gegen Manchester City auf dem Programm.

Die sportlichen Erfolge blieben aber aus. In der Europa League war der Club nach dem Aufstieg gegen ÖFB-Vertreter WAC bereits im Achtelfinale an Dinamo Zagreb gescheitert. In der Liga gab es nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Die Ansprüche sind andere. Nur wenige Stunden vor der Entlassung Mourinhos hatte Tottenham als einer von zwölf Clubs seine Teilnahme an der umstrittenen Super League bestätigt.