Tottenham-Star Kane erlitt Bänderverletzung am Knöchel

Tottenham-Stürmer Harry Kane hat sich am Dienstag im Viertelfinale der Champions-League beim 1:0-Sieg seiner Spurs gegen Manchester City eine Bänderverletzung am linken Knöchel zugezogen. Dies gab der Premiere-League-Verein am Donnerstag bekannt. Kane hat sich in der zweiten Hälfte des Spiels nach einem stärkeren Angehen gegen City-Verteidiger Fabian Delph überknöchelt.

Wann der Stürmer wieder zurückkehren kann, war auch zwei Tage später unklar. Die medizinischen Untersuchungen würden noch fortgesetzt werden. Der englische Team-Kapitän twitterte am Donnerstag: “Jeder Rückschlag ist eine Chance, wieder stärker zurückzukommen.”

Auch Offensivspieler Dele Alli hat sich in dem Spiel verletzt und die linke Hand gebrochen. Es wird derzeit noch geprüft, ob er am Samstag gegen Huddersfield spielen kann.