Tottenham setzt sich an Premier-League-Spitze

Tottenham Hotspur führt zumindest für einen Tag die englische Fußball-Premier-League an. Die noch unbesiegten Nordlondoner gewannen am Samstag trotz langer Unterzahl bei Aufsteiger Luton Town mit 1:0. Arsenal oder Manchester City könnten mit einem Sieg im Schlagerspiel am Sonntag (17.30 Uhr/live Sky) jeweils die Tabellenführung übernehmen. Meister ManCity liegt zwei Punkte hinter den von Ange Postecoglou betreuten Spurs zurück, Arsenal drei.

Das Goldtor für Tottenham in Luton erzielte der niederländische Verteidiger Micky van de Ven in der 52. Minute nach einem kurzen Eckball und einer Flanke von James Maddison. Spurs-Mittelfeldmann Yves Bissouma kassierte bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Gelb-Rot.

Manchester United vermied mit einem 2:1-Heimsieg gegen Brentford einen weiteren erheblichen Rückschlag. Die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Ligaspielen drohte bereits, ehe der eingewechselte Scott McTominay mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit (93., 97.) die Wende brachte. Mathias Jensen hatte Brentford in Führung gebracht (26.).