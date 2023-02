Tottenham schießt Chelsea noch tiefer in die Krise

Tottenham Hotspur hat am Sonntag in der 25. Runde der Fußball-Premier-League das Londoner Derby gegen Chelsea mit 2:0 für sich entschieden. Oliver Skipp unmittelbar nach der Pause (46.) und Kapitän Harry Kane (82.) schossen die Spurs zu drei wichtigen Zählern im Kampf um einen Champions-League-Platz und gleichzeitig die "Blues" noch tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Coach Graham Potter ist in der Liga seit sechs Wochen sieglos.

Chelsea rangiert derzeit in der Tabelle nur auf Rang zehn, 14 Zähler hinter dem vierten Champions-League-Platz, den Tottenham belegt. Der Club hatte sich im Winter um mehr als 300 Millionen Euro personell verstärkt, Ergebnisse haben diese Investitionen noch nicht gezeitigt. Potter, der selber erst in der laufenden Saison Thomas Tuchel als Trainer ersetzt hatte, steht trotz eines Fünfjahresvertrags wegen des ausbleibenden Erfolgs unter enormen Druck. Nur zwei der jüngsten 15 Pflichtspiele konnte Chelsea gewinnen.