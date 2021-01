Tottenham nach 3:0 über Leeds auf Platz drei

Tottenham hat sich am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League auf Rang drei geschoben. Der Gegner des WAC im Europa-League-Sechzehntelfinale gewann gegen Leeds United im eigenen Stadion mit 3:0, die Tore erzielten Harry Kane (29./Elfmeter), Son Heung-min (43.) und Toby Alderweireld (50.). Den Londonern fehlen nun vier Punkte auf das Spitzenduo Liverpool und Manchester United.

Unterdessen kommt auch Tottenhams Erzrivale Arsenal in Schuss. Die in den vergangenen Wochen kriselnden "Gunners" setzten sich auswärts gegen West Bromwich durch Treffer von Kieran Tierney (23.), Bukayo Saka (28.) und Alexandre Lacazette (60., 64.) mit 4:0 durch und feierten damit den dritten Sieg in Folge, Lohn war der Vorstoß auf Tabellenplatz elf.