Tottenham besiegte Cardiff, Watford und Leicester verloren

Tottenham hat sich in der Fußball-Premier-League vorerst auf Platz drei verbessert. Die Spurs gewannen ihr Heimspiel gegen Nachzügler Cardiff am Samstag mit Mühe 1:0. Das Goldtor gelang Eric Dier (8.). Der Schlager der 8. Runde zwischen Spitzenreiter Manchester City und Verfolger Liverpool steigt erst am Sonntag, an dem auch der bisherige Tabellendritte Chelsea in Southampton im Einsatz ist.

Eine empfindliche Heimpleite setzte es für Watford, das neuerlich ohne Sebastian Prödl im Kader gegen Bournemouth 0:4 unterging. Leicester City verlor ohne Ersatzmann Christian Fuchs sein Heimspiel gegen Everton 1:2. Watford rutschte dadurch auf Rang acht zurück, Leicester an die neunte Stelle.

Im Anschluss (18.30 Uhr) ging es für das krisengeschüttelte Manchester United gegen Newcastle um den ersten Sieg nach vier sieglosen Spielen und möglicherweise auch um die Zukunft von Trainer Jose Mourinho.