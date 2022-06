Totschnig sucht EU-Verbündete für volle Forstnutzung

Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) reist am morgigen Montag nach Schweden, um dort seine Pendants aus Finnland und Schweden zu treffen. Er will die beiden - wie Österreich - waldreichen Länder auf EU-Ebene als Verbündete gewinnen, um Außernutzungsstellungen von Waldflächen zu verhindern, wie sie etwa in der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 vorgesehen sind. Das geht aus einer Mitteilung seines Ministeriums gegenüber der APA hervor.

"Bei der informellen Forstministerkonferenz in Schweden werde ich mich für eine gemeinsame Positionierung einsetzen, um eine erfolgreiche Waldpolitik auf EU-Ebene zu verstärken", so Totschnig. "Denn wenn Waldflächen nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen, wäre das eine ernsthafte Bedrohung für unsere nachhaltige Forstwirtschaft." Einen Teil des Waldes nicht mehr zu nutzen sei nicht zielführend, hieß es stets auch von Vertretern der heimischen Forst- und Papierwirtschaft.

Schon vor einigen Tagen hat der Neo-Minister dahingehend mit den beiden nordischen und dem slowenischen Amtskollegen per Video konferiert, um über "eine gemeinsame Vorgehensweise und koordinierte Zusammenarbeit" zu beraten. Thema des neuerlichen Austausches wird laut Landwirtschaftsministerium auch "die Bedeutung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung für den Klimaschutz und die Wichtigkeit der Ressource Holz zur Stärkung der Energiesicherheit" sein.