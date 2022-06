Totschnig: Höherer Tierwohlstandard bedeutet weniger Bauern

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht wenig Spielraum für höhere Standards in den Ställen. "Schrauben wir Tierwohlstandards zu hoch, verlieren wir die heimischen Bauern. Sind ihre Produkte zu teuer, werden sie durch billigere aus dem Ausland ersetzt", sagte er zur Zeitung "Der Standard". Der SPÖ hingegen sind die Maßnahmen zum Tierschutz viel zu wenig. Türkis-Grün "peitsche" ein Paket durch, dass Tierquälerei weiter zulasse, so die Kritik.

Der neue Landwirtschaftsminister Totschnig erwartet angesichts der hohen Nahrungsmittelpreise weniger Nachfrage im hochpreisigen Segment, einer Senkung der Mehrwertsteuer kann er aber nichts abgewinnen. "Davon halte ich wenig, weil der Effekt schnell verpuffen würde", so der ehemalige Direktor des Bauernbundes in einem Interview mit der Zeitung "Die Presse". Der Konsument werde durch die Regierungspolitik ohnehin entlastet und "im Speckgürtel werden weiterhin hochwertige Produkte nachgefragt werden", so Totschnig. Dass Agrarbetriebe derzeit Rekordpreise für ihre Rohstoffe erhalten, relativierte er: "Börsenpreise sind derzeit hoch, Betriebskosten ebenso. Entscheidend ist, was im Herbst tatsächlich an Einnahmen übrig bleibt."