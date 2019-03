Toter und Verletzte bei Anschlag auf Polizeistation in China

Bei einem Anschlag auf eine Polizeistation im Nordosten Chinas sind der mutmaßliche Täter getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Ein Angreifer habe am Donnerstag einen Brand in einem Gebäude der Verkehrspolizei in der Stadt Shenyang gelegt, teilten die Behörden mit. Anschließend habe er einen mit Schwarzpulver hergestellten Sprengsatz gezündet.

“Der Verdächtige war auf der Stelle tot”, teilten die Behörden mit. Drei weitere Menschen erlitten demnach leichte Verletzungen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich zwei Monate nach zwei Explosionen in einem Hochhaus in der Stadt Changchun, 300 Kilometer von Shenyang entfernt. Dabei war ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden.