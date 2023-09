Toter nach Rauferei im Burgenland: Jugendliche vor Gericht

Im Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Dezember 2022 müssen sich am Dienstag und Mittwoch zwei Jugendliche wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten. Ein 42-Jähriger war in der Nacht auf 18. Dezember gestorben, wie die Obduktion später ergeben hatte an einer Hirnblutung, nicht jedoch durch die Schläge der jungen Männer.

Nach der Schlägerei vor einem Lokal war der 42-Jährige später im Krankenhaus gestorben. Laut einer Obduktion starb er aufgrund einer Hirnblutung, die von einem geplatzten Aneurysma ausgelöst wurde. Angeklagt sind der inzwischen 19-jährige im Bezirk Neunkirchen wohnhafte Syrer sowie der 17-jährige Burgenländer nun wegen schwerer Körperverletzung. Die Prozesse finden im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts statt und sind von jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr angesetzt.