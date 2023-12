Toter lag drei Jahre in Wohnung in Amsterdam

In einer Hochhaussiedlung in Amsterdam hat die Polizei einen offenbar schon vor drei Jahren gestorbenen Menschen entdeckt. Nach dem Hinweis eines Nachbarn hätten Beamte in der Wohnung nach dem Rechten geschaut, teilte die Polizei am Freitag mit. Hinweise auf ein Verbrechen fanden sie nicht, es handle sich wohl um einen natürlichen Tod. In der Wohnung stießen die Polizisten demnach auf Gegenstände, die darauf hindeuten, dass die Person bereits seit einigen Jahre tot ist.

"Kümmert euch ein bisschen umeinander", rief die Polizei die Bevölkerung auf. Denn es sei natürlich traurig zu sehen, dass es Menschen gebe, die nicht vermisst würden. Im Zweifelsfall solle auf jeden Fall die Polizei informiert werden. Nähere Angaben machte die Polizei aus Respekt vor den Angehörigen nicht.