Tote Zivilisten bei Anschlag auf EU-Fahrzeug in Somalia

Im nordostafrikanischen Krisenstaat Somalia sind nach Polizeiangaben bei einem Anschlag auf ein Militärfahrzeug der EU mindestens vier unbeteiligte Zivilisten getötet worden. Dabei handelt es sich um Schulkinder, die zum Zeitpunkt der Explosion am Anschlagsort vorbeiliefen, wie ein Polizist sagte. Außerdem seien weitere Zivilisten verletzt worden.

Das vom Sprengsatz getroffene Fahrzeug gehörte zu den italienischen Streitkräften, die Teil einer EU-Ausbildungsmission in dem Land sind. Der Wagen war in einem Konvoi aus insgesamt fünf Fahrzeugen unterwegs, wie der Generalstab der Streitkräfte in Rom mitteilte. Keiner der Soldaten sei verletzt worden. Das Fahrzeug habe leichte Schäden davon getragen. Der Anschlag ereignete sich demnach in rund 700 Metern Entfernung vom Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Mogadischu.