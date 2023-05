Tote und Verletzte durch Schneelawine im Norden Pakistans

Mindestens elf Menschen sind im Norden Pakistans nahe der Grenze zu China von einer Schneelawine erfasst und getötet worden. Mehr als ein Dutzend weitere seien bei dem Abgang am Samstagmorgen im Bezirk Astore in Gilgit-Baltistan verletzt worden, teilten Behörden mit. Die Opfer gehörten zu einer Gruppe von Hirten und ihren Familien, die aus Kaschmir unterwegs zu Weiden waren. Sie seien von den für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Schneefällen überrascht worden, hieß es.

Die Rettungsarbeiten hielten wegen des schlechten Wetters in der Region am Nachmittag noch an, sagte Ziarat Ali, ein Polizeisprecher, der Deutschen Presse-Agentur.