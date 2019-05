Tote und Verletzte bei in Pakistan

Bei einer Explosion an einem beliebten Schrein in Pakistan sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Wie staatliche Medien berichteten, geschah der Vorfall an einem der Eingänge zu dem bei Sufis beliebten Schrein Data Darbar in der Stadt Lahore. Nach Angaben der Polizei an Ort und Stelle könnte es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt haben.

Zunächst war von mindestens fünf Toten und 24 Verletzten die Rede. Die Polizei teilte mit, noch werde untersucht, wie es zu der Explosion gekommen sei.

Der Schrein Data Darbar ist einer der ältesten und beliebtesten Schreine in der Religionsgruppe der Sufis. Militante Islamisten betrachten solche Schreine als unislamisch. 2010 waren bei einem Selbstmordanschlag auf denselben Schrein 42 Menschen getötet und 175 weitere verletzt worden.