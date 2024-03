Tote und Verletzte bei Bombenexplosion in Nordsyrien

Bei einer Bombenexplosion in der nordsyrischen Stadt Asas sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sowie mehr als zwanzig weitere verletzt worden. Das berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht zum Sonntag. Die Detonation ereignete sich auf einem gut besuchten Markt im Zentrum der Stadt, laut Anwohnern und Rettungskräften nach dem Fastenbrechen zur Haupteinkaufszeit im muslimischen Fastenmonat Ramadan.

Rettungsteams waren vor Ort. Die Explosion habe erhebliche Sachschäden verursacht und Brände ausgelöst, teilte die Beobachtungsstelle mit.

Das Gebiet nördlich von Aleppo, in dem sich die Stadt Asas befindet, wird von der Türkei kontrolliert. In Syrien herrscht seit 2011 Krieg. Heute ist das Land gespalten. Staatschef Baschar Al-Assad kontrolliert mithilfe seiner Verbündeten Russland, Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz inzwischen wieder zwei Drittel des Landes. Der Nordwesten befindet sich unter der Kontrolle von Oppositionskräften.