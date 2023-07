Tote nach Sturzfluten in Afghanistan

Bei Sturzfluten in Afghanistan sind mehr als 20 Menschen in den Tod gerissen worden. Mindestens 22 Todesopfer wurden in der Provinz Maidan Wardak beklagt, wie ein Vertreter der örtlichen Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mitteilte. Viele Personen seien demnach im Schlaf von den Wassermassen getötet worden. Es werden viele weitere Opfer befürchtet.

Immer wieder kommt es zu schweren Wetterextremen in Afghanistan. Das Land leidet stark unter den Folgen des Klimawandels. Nach mehreren Jahrzehnten Krieg und Konflikt herrscht eine humanitäre Katastrophe. Seit fast zwei Jahren wird Afghanistan wieder von den militant-islamistischen Taliban beherrscht.