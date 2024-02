Tote nach Schüssen auf Markt in Georgien

Auf einem Markt in der Kaukasusrepublik Georgien hat ein Mann nach Polizeiangaben vier Menschen erschossen. Der 1988 geborene mutmaßliche Schütze sei festgenommen worden, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Tiflis am Freitag mit. Die Tat ereignete sich auf einem belebten Basar in der Stadt Rustawi, etwa 30 Kilometer südöstlich von Tiflis. Zum Hintergrund der Tat wurden keine Angaben gemacht.

Einer der Toten sei ein Onkel des Schützen; er habe auf dem Markt gearbeitet. Ein Cousin des Angreifers sei verletzt worden, hieß es.

Georgien ist eine frühere Sowjetrepublik am Schwarzen Meer. Seit Dezember 2023 hat das Land mit 3,7 Millionen Einwohnern den Status eines EU-Beitrittskandidaten.