Tote nach Explosion in Schokoladenfabrik in USA

Bei einer Explosion in einer Schokoladenfabrik im US-Bundesstaat Pennsylvania sind zwei Menschen ums Leben gekommen, neun weitere wurden noch vermisst. Die Explosion in der Fabrik der R.M. Palmer Company im Bezirk West Reading ereignete sich am Freitag kurz vor 17 Uhr Ortszeit, wie der lokale Fernsehsender WFMZ berichtete. Sechs Menschen wurden demnach in medizinische Einrichtungen gebracht. Die Ursache für die Explosion war zunächst nicht bekannt.

"(Die Fabrik) ist leider ziemlich dem Erdboden gleichgemacht. Aus dem Gebäude ist nicht mehr viel zu retten", sagte die Bürgermeisterin von West Reading, Samantha Kaag, in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Im vorderen Bereich, bei der Kirche und den Wohnungen, war die Explosion so stark, dass sie das Gebäude um einen Meter (...) verschob", fügte Kaag hinzu.

Fernsehbilder zeigten nach der Explosion ein Feuer, das in den Trümmern loderte, während die Feuerwehr versuchte, die Flammen zu löschen. Laut seiner Website stellt R.M. Palmer seit 1948 saisonale Schokoladenprodukte her - darunter Osterhasen und herzförmige Zuckerl zum Valentinstag.