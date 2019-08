Tote Jugendliche in Wiener Neustadt - Mordprozess im Oktober

Im Fall der im Jänner tot in einem Wiener Neustädter Park aufgefundenen Jugendlichen muss sich ein 19-jähriger Syrer Anfang Oktober unter anderem wegen Mordes verantworten. Der Prozess findet von 1. bis 3. Oktober statt, teilte Hans Barwitzius, Vizepräsident des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Freitag auf APA-Anfrage mit. Dem Beschuldigten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der Mann stellte seiner Ex-Freundin laut Anklage in der Nacht auf den 13. Jänner in Wiener Neustadt nach. Als die 16-Jährige gegen 6.00 Uhr nach einer Lokaltour mit dem Taxi nach Hause fahren wollte, soll ihr der Syrer vorausgeeilt sein und sie im Anton-Wodica-Park abgepasst haben. Dort soll er sie aus Eifersucht mit einem Gürtel erwürgt haben. Weil er sich an der Leiche vergangen haben soll, muss sich der 19-Jährige auch wegen Störung der Totenruhe verantworten. Weitere Anklagepunkte sind Körperverletzung, versuchte absichtlich schwere Körperverletzung sowie dreifache versuchte schwere Nötigung zum Nachteil von Verwandten des Opfers.