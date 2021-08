Tote-Hosen-Sänger Campino las in Wien aus "Hope Street"

Campino hat Samstagabend seine wegen Corona verschobene, ursprünglich im Burgtheater geplante Lesung in Wien nachgeholt. Bei Sommerwetter stellte der Sänger von Die Toten Hosen im Theater im Park sein Buch "Hope Street" vor, plauderte launig über seine Leidenschaft für den FC Liverpool sowie über seine Familie und zauberte sogar Konzertstimmung hervor, die Rockfans seit Pandemiebeginn sehnsüchtig vermissen - mit Fußballliedern, Hosen-Songs und einer Johnny-Cash-Coverversion.

Dem Musiker und Neo-Autor Andreas Frege ist es wunderbar gelungen, eine Lesung zu inszenieren, die perfekt zu seinem Künstler-Alias Campino passt: Der 59-Jährige trug nicht nur (gut gewählte, repräsentative) Ausschnitte aus seinem Buchdebüt "Hope Street - Wie ich einmal englischer Meister wurde" vor, sondern gab auch in einer Art Doppelconference anekdotenreich Einblicke in sein Leben. Und immer wieder garnierte er, unterstützt vom Hosen-Gitarristen Kuddel, seit seinem 15. Lebensjahr Weggefährte Campinos, das Gesprochene mit Liedern - von Eigenkompositionen bis zum Mersey-Beat-Hit. Beim Hosen-Kracher "Steh auf wenn du am Boden bist" gab es für die Fans kein Sitzenbleiben mehr.