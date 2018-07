Tote Femen-Mitgründerin beging offenbar Suizid

Eine der Gründerinnen der für Oben-ohne-Proteste bekannten ukrainischen Frauenrechtsgruppe Femen, Oksana Schatschko, ist tot. Sie sei im Pariser Vorort Montrouge gestorben, bestätigte die stellvertretende Staatsanwältin von Nanterre, Emmanuelle Lepissier, am Mittwochabend. Erste Erkenntnisse würden für einen Suizid sprechen, eine Autopsie solle Gewissheit bringen.

Femen hatte bereits am Dienstag auf der eigenen Webseite mitgeteilt, Schatschko (31) sei am Montag in ihrer Wohnung zusammen mit einem Abschiedsbrief tot aufgefunden worden.