Tote Elefanten in Botswana - Regierung bestreitet Wilderei

Nach Angaben von Tierschützern haben Wilderer in Botswana innerhalb der vergangenen drei Monate mindestens 87 Elefanten getötet. Die Regierung des Landes wies die Berichte am späten Dienstagabend entschieden zurück. Die zitierte Statistik, wonach die Dickhäuter wegen ihrer Stoßzähne von Wilderern getötet worden seien, sei "falsch und irreführend", erklärte sie.

Die Information zu den getöteten Elefanten kam am Dienstag von der Tierschutzorganisation Elefanten ohne Grenzen. Diese führt im Auftrag der Regierung aus der Luft eine Erhebung zur Zahl der Elefanten in dem südafrikanischen Staat durch. Der Direktor der Gruppe, Mike Chase, hatte erklärt: “Jeden Tag sehen wir getötete Elefanten.” Das Ausmaß der Wilderei sei erschreckend. Die meisten Kadaver wurden demnach in der Nähe des nördlichen Nationalparks Okavango-Delta gefunden. Die Wilderer nähmen vor allem ältere männliche Elefanten ins Visier, da sie die größten Stoßzähne haben.