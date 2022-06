Tote durch Monsun-Regen und Gewitterstürme in Indien

Durch die Monsun-Regen und durch Blitzschläge sind in Indien mindestens 26 weitere Menschen ums Leben gekommen. Im nordöstlichen Bundesstaat Assam starben sechs Menschen bei Überschwemmungen und drei weitere bei Erdrutschen, wie die Katastrophenschutzbehörden am Montag mitteilten. Im östlichen Bundesstaat Bihar wurden demnach 17 Menschen durch Blitzschläge bei Stürmen getötet.

Große Gebiete in Assam standen weiter unter Wasser. 5.140 Dörfer seien überflutet, teilten die Behörden mit. Mehr als 100.000 Einwohner suchten Zuflucht in Notunterkünften. Seit Beginn der Monsun-Saison Anfang des Monats starben in Assam bisher 71 Menschen. Bereits im April waren 44 Menschen in dem Bundesstaat infolge heftiger Regenfälle ums Leben gekommen. Im benachbarten Bundesstaat Meghalaya starben seit Donnerstag mindestens 16 Menschen durch Erdrutsche und Überschwemmungen, die durch den Monsun-Regen ausgelöst wurden.