Tote bei Überflutungen in Türkei, Griechenland und Bulgarien

Bei schweren Überschwemmungen im Zuge starker Regenfälle sind im Nordwesten der Türkei bisherigen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Bulgarien und Griechenland starben drei Menschen, drei weitere wurden vermisst, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten. Dort waren am Dienstagabend Häuser überflutet worden. In Griechenland stieg die Opferzahl indes auf zwei, in Bulgarien auf drei.

In Istanbul kamen laut den Behörden zwei Menschen ums Leben, 31 weitere wurden verletzt. In der Bosporus-Metropole fiel in weniger als sechs Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten September. Bilder im Internet und in Medien zeigten, wie in den nördlichen Stadtbezirken Basaksehir und Kücükcekmece Autos von den Wassermassen mitgerissen wurden. Innenminister Ali Yerlikaya sagte den betroffenen Familien finanzielle Hilfe zu.

Auch in anderen Teilen Südosteuropas blieb die Lage wegen sintflutartiger Regenfälle mit beispiellosen Überschwemmungen und schweren Zerstörungen angespannt. In Griechenland stieg die Zahl der Todesopfer auf zwei. Drei weitere Menschen wurden vermisst.

In der Hafenstadt Volos mussten am Dienstagabend mehr als 90 Bewohner eines Pflegeheims in Sicherheit gebracht werden, nachdem ein Teil des Gebäudes durch den Starkregen beschädigt wurde. Bei den seit Montag anhaltenden Regenfällen wurden durch die Wassermassen Erdrutsche ausgelöst, eine Brücke zerstört, Strommasten umgerissen und Autos weggespült.

Die Behörden warnten, dass sich der Regen im Tagesverlauf sogar noch verstärken könnte. Den Angaben zufolge fiel in Griechenland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie so viel Regen. Sturmtief "Daniel" hat nach Angaben der Wetterbehörde EMY Rekord-Niederschlagsmengen beschert. Die Regenwassermengen, die am Dienstag über der Region Thessalien in Mittelgriechenland niedergingen, seien die größten, die jemals im Land gefallen seien, seit die betreffenden Daten erhoben würden, berichtete am Mittwoch die Tageszeitung "Kathimerini" unter Berufung auf die Behörde. Rekordhalter war demnach die Ortschaft Zagora, wo am Dienstag von Mitternacht bis 20.45 Uhr 754 Millimeter Regen je Quadratmeter fielen.

Den bisherigen Rekord hielt nach Angaben des Nationalen Observatoriums in Athen bisher der Ort Makrinitsa, der ebenfalls in der Region liegt. Damals betrug die Niederschlagsmenge am 10. Dezember 2009 allerdings nur etwas mehr als die Hälfte des neuen Rekords, nämlich 417 Millimeter pro Quadratmeter.

"Was in (der Region) Magnisia passiert, ist ein äußerst extremes Phänomen, sowohl was die Menge und Intensität der Niederschläge als auch ihre Dauer angeht", sagte Chefmeteorologe Kostas Lagouvardos der Zeitung. Lagouvardos vermutet, dass die aktuell relativ hohen Temperaturen des Meeres dazu beigetragen haben könnten. "Es handelt sich um ein statisches System, das ständig mit feuchter Meeresluft versorgt wird, wodurch es ständig an derselben Stelle regnet."

In Bulgarien wurde ein drittes Todesopfer der Überrschwemmungen an der Schwarzmeerküste gefunden. Grenzpolizisten entdeckten am Mittwoch im Meer im Raum Zarewo die Leiche eines Mannes. Bereits am Dienstag war der leblose Körper eines 61 Jahre alten Mannes gefunden worden, der laut Behörden in Zarewo am Schwarzen Meer gerade ein Haus repariert hatte, als die Flutwelle eintraf. Die Leiche einer Frau wurde ebenfalls am Dienstag in derselben Gegend ans Land gespült, dann aber zurück ins Meer geschleudert. Nach dem sintflutartigen Starkregen wurden in Zarewo zudem zwei Frauen - Mutter und Tochter - vermisst, wie der Krisenstab mitteilte.

Die Flutkatastrophe an der südlichen Schwarzmeerküste Bulgariens wurde am Dienstag nach Angaben der Meteorologen durch enorme Regenmengen verursacht: Es fielen bis zu 330 Liter Regen pro Quadratmeter und damit so viel, wie normalerweise im ganzen Sommer. Der Fluss Weleka und andere traten über die Ufer. Brücken wurden von den Wassermassen mitgerissen und Straßen stark beschädigt. Zahlreiche Hotels und Häuser standen zeitweise unter Wasser. Urlauber wurden von mehreren Campingplätzen in Sicherheit gebracht. Dort wurden Autos, Wohnwagen und sogar Bungalows ins Meer getrieben, wie im Fernsehen zu sehen war. An den Stränden galt Badeverbot.