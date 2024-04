Tote bei Hochhausbrand in Hongkong

Bei einem Hochhausbrand in Hongkong sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 15 weitere seien bei dem Brand am Mittwochmorgen (Ortszeit) verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten mehrere Medien wie die "South China Morning Post" unter Berufung auf die Polizei. Nach offiziellen Angaben brach das Feuer gegen 8.00 Uhr aus. Zahlreiche Hilferufe seien bei der Feuerwehr eingegangen.

Berichten zufolge brach das Feuer in einem Fitnessstudio aus. Nach etwa einer Stunde sei es unter Kontrolle gewesen. Rettungskräfte brachten zahlreiche Menschen aus ihren Wohnungen per Drehleiter in Sicherheit, wie auf Fotos war zu sehen war.